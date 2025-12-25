Le samedi des enfants, Médiathèque Françoise Sagan Paris

Le samedi des enfants, Médiathèque Françoise Sagan Paris samedi 10 janvier 2026.

Les plus petits aussi peuvent profiter de la lecture !

Venez partager un moment privilégié avec votre enfant de 0 à 6 ans au 1er étage de la médiathèque, et découvrir la sélection des bibliothécaires.

Le samedi des enfants a lieu toutes les deux semaines, sauf pendant les vacances scolaires.

Informations pratiques

De 10h30 à 11h15

Entrée libre au 1er étage de la médiathèque

Des contes, des lectures et des comptines pour les 0-
6 ans
Le samedi 20 juin 2026
de 10h30 à 11h15
Le samedi 06 juin 2026
de 10h30 à 11h15
Le samedi 23 mai 2026
de 10h30 à 11h15
Le samedi 11 avril 2026
de 10h30 à 11h15
Le samedi 28 mars 2026
de 10h30 à 11h15
Le samedi 14 mars 2026
de 10h30 à 11h15
Le samedi 21 février 2026
de 10h30 à 11h15
Le samedi 07 février 2026
de 10h30 à 11h15
Le samedi 10 janvier 2026
de 10h30 à 11h15
gratuit Public tout-petits et enfants.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg  75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan


