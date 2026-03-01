Le samedi du mois : La transmission au féminin Maison des Autres Modes Paris

Samedi 21 mars 2026 – 11H à 16H – la transmission au féminin

Parce que la mode est une histoire de femmes, de transmission et de courage.

Longtemps, le vêtement a servi à imposer des normes et à rendre invisibles celles qui le fabriquent. Pourtant, de la borderie militante des suffragettes aux créatrices engagées d’aujourd’hui, le fil et l’aiguille sont devenus des symboles de résistance.

C’est pourquoi nous vous invitons à participer à une journée dédiée à l’émancipation. Ici, la transmission est la clé : en partageant nos savoirs-faire nous rendons hommage à celles qui créent dans l’ombre.

Au programme :

À L’HONNEUR; LES RÉSIDENTES DU MOIS : Venez découvrir le travail de nos résidentes, toutes deux en lien avec la broderie. Kanine Mending, à travers ses pièces et ses techniques comme le Sashiko, dénonce et met en lumière la cause féministe. On peut trouver apposés sur ses tissus des messages tels que “Même mon chien comprend quand je dis non” ou “Gloire aux sales connes”. Anne Sailor, artiste textile, explore de nombreuses techniques différentes comme le Sashiko et le Suzani pour ajouter de nombreuses touches de couleurs à ses pièces.

QUIZ : Toute la journée, testez vos connaissances sur l’histoire des droits des femmes dans l’industrie de la mode. Un quiz signé UAMEP visant à en apprendre davantage sur l’expérience des femmes dans ce secteur.

À 14h – ATELIER BRODERIE : Saviez-vous que les suffragettes utilisaient leurs aiguilles comme des armes politiques ? À votre tour, venez broder vos vêtements avec Anne Sailor. Vous pourrez ainsi découvir de nouvelles techniques et vous retrouvez dans les pas des militantes en brodant sur un échantillon de tissu !

INFORMATIONS PRATIQUES :

Quand ? 21 mars 2026 de 11h à 16h

Où ? La Maison Des Autres Modes – 44 rue Saint Sabin 75011, Paris

Événement en entrée libre — Atelier payant sur inscription !

Les inscriptions aux ateliers sont définitives. Veuillez donc vous assurer de votre disponibilité. Un remboursement ne sera effectué qu’en cas d’annulation de l’événement de notre part ou de force majeure. Merci de votre compréhension.

Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :

rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.

Le samedi 21 mars 2026

de 10h30 à 16h00

gratuit sous condition

Public jeunes et adultes.

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

contact@uneautremode.fr



