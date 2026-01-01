LE SAMEDI DU MOIS : Savoir-faire d’ici et d’ailleurs Maison des Autres Modes Paris

La Maison des Autres Modes consacre le samedi 24 à une journée entière dédiée aux savoir-faire textiles, à la rencontre d’artisans et créateurs passionnés. Une invitation à découvrir des gestes, des matières et des démarches engagées, entre exposition, échanges et pratiques participatives.

Entrée libre de 10h30 à 17h30

Au programme :

POP-UP

Tout au long de la journée, un pop-up mettra à l’honneur les univers de Frédéric Muller (Lo Neel), Anne Sailor et Sophie Gilardoni (Kai Paris). Pièces textiles, matières et savoir-faire seront présentés dans l’espace, accompagnés de temps d’échange avec les créateurs.

TABLE RONDE

14h30-15h30

Frédérique Muller (Lo Neel) et Sophie Gilardoni (KAÌ Paris) vous proposent un temps d’échange et de partage autour des savoirs faire de la broderie indienne à travers un voyage du pays tout entier. De région en région, les fils, les motifs et les savoirs faire racontent des histoires et des coutumes transmises de générations en générations. Cette table ronde propose de parcourir ces traditions, d’en découvrir la diversité et la modernité dans laquelle elles s’expriment aujourd’hui dans les collections des créateurs du monde entier.

ATELIERS — sur inscription

Atelier broderie libre

Avec Stéphanie Cazaentre

10h30 – 12h30

Un temps de pratique ouvert pour explorer la broderie à son rythme, découvrir des gestes, expérimenter et échanger autour du fil et du textile.

Lien vers la billetterie ici

Atelier broderie indienne « technique du Suzani »

Avec Anne Sailor

16h – 17h30

Atelier d’initiation à la broderie inspirée des suzani indiens : découverte des motifs traditionnels et apprentissage du point spécifique. Ouvert à toutes et tous !

Lien vers la billetterie ici

Une journée pour observer, apprendre, pratiquer et échanger autour du textile et de celles et ceux qui le font vivre.

On a hâte de vous y retrouver !

L’équipe UAMEP

Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :

rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.

Le samedi 24 janvier 2026

de 10h30 à 17h30

gratuit sous condition

Public jeunes et adultes.

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

