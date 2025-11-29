Le Samedi libre et gratuit Broc’ & Frip’ Saint-Gein

Le Samedi libre et gratuit

Broc’ & Frip’ 282 Impasse d’Arnaud Saint-Gein Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

A l’affût de bonnes occasions où l’on peut dénicher une pépite pour 0€ ? Rendez-vous au Samedi libre et gratuit !

Le principe entre J-3 et J-1, déposez en don ce dont vous ne vous servez plus et/ou le Jour-J, prenez gratuitement ce dont vous avez besoin !

Sur place, profitez également d’une petite restauration et d’ateliers éco-responsables créatifs ! .

English : Le Samedi libre et gratuit

On the lookout for bargains where you can pick up a nugget for 0? Come to Free Saturday!

The principle: between D-3 and D-1, donate what you no longer need and/or, on D-Day, take what you need for free!

German : Le Samedi libre et gratuit

Sind Sie auf der Suche nach guten Gelegenheiten, bei denen Sie einen Nugget für nur 0? Dann besuchen Sie den freien und kostenlosen Samstag!

Das Prinzip: Zwischen D-3 und D-1 können Sie Dinge, die Sie nicht mehr brauchen, als Spende abgeben und/oder am D-Day kostenlos mitnehmen, was Sie brauchen!

Italiano :

Siete alla ricerca di occasioni in cui potete prendere una pepita a 0? Partecipate al Sabato Gratuito!

Ecco come funziona: tra il D-3 e il D-1, dona tutto ciò che non ti serve più e/o il D-Day, ritira tutto ciò che ti serve gratuitamente!

Espanol : Le Samedi libre et gratuit

¿Está buscando gangas en las que hacerse con una pepita por 0? Ven al sábado gratis

Así es como funciona: entre el 3 y el 1 de diciembre, dona todo lo que ya no necesites o, el día 1, recoge gratis todo lo que necesites

L’événement Le Samedi libre et gratuit Saint-Gein a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Landes d’Armagnac