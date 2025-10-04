LE SAMEDI, SUIVEZ LE GUIDE ! Quarante

Tarif : 2.6 – 2.6 – 4 EUR

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-11

2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-26

Après des mois de travaux, le centre d’Arts et du Patrimoine fait peau neuve et rouvre ses portes au grand public. Il abrite désormais des dispositifs ayant pour objectif de valoriser pleinement les activités du service éducatif et du patrimoine tout en développant une programmation ambitieuse autour des arts plastiques et de l’art contemporain.

Le samedi, suivez le guide !

Visite commentée bilingue (français-anglais) en alternance des expositions Bonjour ! de Valérie du Chéné et de l’exposition « Camin’Arts, sur la voie ». .

Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 25 domaine.roueire@cc-sud-herault.fr

English :

After months of refurbishment, the Arts and Heritage Centre has undergone a facelift and reopened its doors to the general public. It now houses facilities designed to enhance the activities of the educational and heritage departments, while developing ambitious programming around the visual arts and contemporary art.

German :

Nach monatelangen Bauarbeiten hat das Zentrum für Kunst und Kulturerbe ein neues Gesicht bekommen und seine Türen für die Öffentlichkeit wieder geöffnet. Es beherbergt nun Einrichtungen, deren Ziel es ist, die Aktivitäten der Bildungsabteilung und des Kulturerbes voll zur Geltung zu bringen und gleichzeitig ein ehrgeiziges Programm rund um die bildenden Künste und die zeitgenössische Kunst zu entw

Italiano :

Dopo mesi di lavori di ristrutturazione, l’Arts and Heritage Centre ha subito un lifting e ha riaperto le porte al pubblico. Ora ospita strutture progettate per sfruttare al meglio le attività dei dipartimenti di educazione e patrimonio, sviluppando al contempo un’ambiziosa programmazione sulle arti visive e sull’arte contemporanea.

Espanol :

Tras meses de obras, el Centro de Arte y Patrimonio se renueva y reabre sus puertas al público. Ahora alberga unas instalaciones concebidas para aprovechar al máximo las actividades de los departamentos de educación y patrimonio, al tiempo que desarrolla una ambiciosa programación en torno a las artes visuales y el arte contemporáneo.

