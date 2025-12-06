LE SAMEDI, SUIVEZ LE GUIDE !

Quarante Hérault

Tarif : 6 – 6 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28

Le centre d’Arts et du Patrimoine abrite des dispositifs ayant pour objectif de valoriser pleinement les activités du service éducatif et du patrimoine tout en développant une programmation ambitieuse autour des arts plastiques et de l’art contemporain.

Le samedi, suivez le guide !

Visite commentée bilingue (français-anglais) en alternance des expositions Bonjour ! de Valérie du Chéné et de l’exposition Camin’Arts, sur la voie . .

Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 25 domaine.roueire@cc-sud-herault.fr

English :

The Arts and Heritage Center is home to a number of facilities designed to enhance the activities of the educational and heritage departments, while developing ambitious programming around the visual arts and contemporary art.

On Saturdays, follow the guide!

German :

Das Zentrum für Kunst und Kulturerbe beherbergt Einrichtungen, deren Ziel es ist, die Aktivitäten der Bildungsabteilung und des Kulturerbes voll zur Geltung zu bringen und gleichzeitig ein anspruchsvolles Programm rund um die bildenden Künste und die zeitgenössische Kunst zu entwickeln.

Am Samstag folgen Sie dem Führer!

Italiano :

L’Arts and Heritage Centre ospita una serie di strutture progettate per sfruttare al meglio le attività dei dipartimenti di educazione e patrimonio, sviluppando al contempo una programmazione ambiziosa sulle arti visive e sull’arte contemporanea.

Il sabato, seguite la guida!

Espanol :

El Centro de Arte y Patrimonio alberga una serie de instalaciones concebidas para aprovechar al máximo las actividades de los departamentos de educación y patrimonio, al tiempo que desarrolla una ambiciosa programación en torno a las artes visuales y el arte contemporáneo.

Los sábados, ¡siga al guía!

