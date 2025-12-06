Le Samedi Tout est Perma à l’Eco-Domaine La Fontaine Eco-Domaine la Fontaine Pornic

Le Samedi Tout est Perma à l’Eco-Domaine La Fontaine

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06 18:30:00

2025-12-06

Atelier proposé par l’Eco-Domaine la Fontaine. un site fabuleux entre terre et mer.



Découvrez les bases d’un potager en permaculture avec Mathieu, paysan-permaculteur.

Il vous accueille pour une matinée découverte d’un potager en permaculture.

Vous apprendrez à cultiver vos légumes dans une logique de régénération du sol, de la biodiversité et de votre dos. Vous découvrirez toutes les étapes essentielles d’une saison au potager, du semis, à la plantation en passant par la préparation du sol.

Ces moments de deconnexion les mains dans la terre seront propices à discuter des associations de légume, du calendrier de plantation et de récolte ainsi que des techniques pour limiter les ravageurs au potagers.

Laissez vous tenter et partez à la découverte de ce petit coin de paradis. .

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ecodomaine-la-fontaine.fr

English :

Workshop offered by Eco-Domaine la Fontaine. A fabulous site between land and sea.

