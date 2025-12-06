Le Samedi Tout est Perma à l’Eco-Domaine La Fontaine Eco-Domaine la Fontaine Pornic
Le Samedi Tout est Perma à l'Eco-Domaine La Fontaine
Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique
2025-12-06 17:00:00
2025-12-06 18:30:00
2025-12-06
Atelier proposé par l’Eco-Domaine la Fontaine. un site fabuleux entre terre et mer.
Découvrez les bases d’un potager en permaculture avec Mathieu, paysan-permaculteur.
Il vous accueille pour une matinée découverte d’un potager en permaculture.
Vous apprendrez à cultiver vos légumes dans une logique de régénération du sol, de la biodiversité et de votre dos. Vous découvrirez toutes les étapes essentielles d’une saison au potager, du semis, à la plantation en passant par la préparation du sol.
Ces moments de deconnexion les mains dans la terre seront propices à discuter des associations de légume, du calendrier de plantation et de récolte ainsi que des techniques pour limiter les ravageurs au potagers.
Laissez vous tenter et partez à la découverte de ce petit coin de paradis. .
Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ecodomaine-la-fontaine.fr
Workshop offered by Eco-Domaine la Fontaine. A fabulous site between land and sea.
