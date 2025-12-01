Le Samedi Tout est Perma je crée mon jardin forêt Eco-Domaine la Fontaine Pornic

Le Samedi Tout est Perma je crée mon jardin forêt

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 18:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Apprenez à concevoir votre propre écosystème, découvrez comment créer une forêt-jardin luxuriante, productive et durable à l’Eco-Domaine la Fontaine.



Créer une mini forêt où tout se mange et avoir un paysage d’abondance chez vous, c’est possible !

Mathieu vous fera découvrir le jardin-forêt de l’Eco-domaine et les principes de conception pour créer la vôtre. Vous apprendrez les points importants pour réussir sa plantation, comme la gestion de l’eau, la fertilité du sol et les associations de végétaux pour favoriser les interactions positives.

Vous serez invités à venir avec un plan ou une photo de votre terrain pour travailler sur une ébauche de design et une liste de plantes potentielles à installer chez vous.

L’atelier se terminera par une session de bouturage. Vous pourrez choisir les plantes qui vous interessent dans le jardin-forêt pour les multipler et les amener chez vous.

.

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ecodomaine-la-fontaine.fr

English :

Learn how to design your own ecosystem, discover how to create a lush, productive and sustainable garden forest at Eco-Domaine la Fontaine.

L’événement Le Samedi Tout est Perma je crée mon jardin forêt Pornic a été mis à jour le 2025-11-27 par I_OT Pornic