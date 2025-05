Nuit Blanche 2025 au Sample – Le Sample Bagnolet, 7 juin 2025, Bagnolet.

Le café Marylène, café culturel et festif basé à Plougasnou dans le Finistère, débarque au Sample pour une journée all inclusive : galettes, kermoulox, drag show, dj set, performances …

Ce projet est soutenu par la Métropole Grand Paris

Le Sample est un tiers-lieu culturel, installé sur le site des anciens ateliers Publison à Bagnolet, mis à disposition par SOPIC. Le Sample accueille plus de 70 résident-es du champ culturel et créatif, une vingtaine d’associations utilisant les espaces pour des activités diverses (fanfare, yoga, danse, répétition de théâtre, réunions, formations …) et déploie une programmation artistique et culturelle (concerts, DJ sets, expositions, performances, poésie, fêtes…) au sein d’espaces de diffusion polyvalents et d’un jardin de 2000m2. Géré par l’association LBFA, le Sample fédère dans sa gouvernance les différentes parties prenantes à ses activités : résident-es, équipe salariée ainsi que La Belle Friche et Ancoats, à l’initiative du projet.

Lieu associatif de travail, de culture et de solidarité, Le Sample est un espace accueillant, ouvert à tous-tes, où les discriminations quelles qu’elles soient n’ont pas leur place. Le respect des publics et des artistes est au cœur de cet espace que nous tentons au quotidien de rendre plus accueillant pour chacun-e.

Le Sample est un projet soutenu par la Région Île-de-France, par la Préfecture de Seine Saint-Denis, la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture, par le Département 93, commission culture et dans le cadre de l’Appel à Agir in Seine Saint-Denis ainsi que par Est Ensemble.

Le samedi 07 juin 2025

de 14h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Le Sample 18 Avenue de la République 93170 Bagnolet

https://www.facebook.com/lesamplebagnolet

Carte Blanche au café Marylène au Sample, drag show, dj set, performances