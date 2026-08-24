Le sanctuaire au son du vin | Vignobles en scène Sanctuaire Notre Dame de Grâces Cotignac

Informations pratiques

Cotignac

Le sanctuaire au son du vin | Vignobles en scène

Sanctuaire Notre Dame de Grâces Mont Verdaille Cotignac Var

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Vivez une expérience gustative et musicale, à vivre en compagnie des moines du Sanctuaire !

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Sanctuaire Notre Dame de Grâces Mont Verdaille Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 71 03 22 40 s.calamel@gmail.com

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English :

Enjoy a culinary and musical experience in the company of the monks at the Sanctuary!

L’événement Le sanctuaire au son du vin | Vignobles en scène Cotignac a été mis à jour le 2026-08-24 par Provence Verte & Verdon Tourisme