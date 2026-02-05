Le sanctuaire de Diane Parcours à énigmes Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel
Le sanctuaire de Diane Parcours à énigmes Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel samedi 4 avril 2026.
Le sanctuaire de Diane Parcours à énigmes
Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Yonne
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Parcours à énigmes éphémère La quête de la flèche sacrée
Depuis des siècles, Actéon le cerf gardien, veille sur le sanctuaire de la déesse Diane. Il protège les animaux qui vivent autour du château. Mais aujourd’hui, la flèche sacrée de Diane a disparu et les animaux sont en danger ! .
Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@maulnes.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le sanctuaire de Diane Parcours à énigmes
L’événement Le sanctuaire de Diane Parcours à énigmes Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-02-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)