Le sanctuaire de Diane Parcours à énigmes Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel

Le sanctuaire de Diane Parcours à énigmes

Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Yonne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Parcours à énigmes éphémère La quête de la flèche sacrée

Depuis des siècles, Actéon le cerf gardien, veille sur le sanctuaire de la déesse Diane. Il protège les animaux qui vivent autour du château. Mais aujourd’hui, la flèche sacrée de Diane a disparu et les animaux sont en danger ! .

Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@maulnes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le sanctuaire de Diane Parcours à énigmes

L’événement Le sanctuaire de Diane Parcours à énigmes Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-02-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)