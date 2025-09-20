Le sanctuaire grec d’Aristée Boulevard d’Alsace-Lorraine à La Badine – Giens Hyères

Le sanctuaire grec d’Aristée Boulevard d’Alsace-Lorraine à La Badine – Giens Hyères samedi 20 septembre 2025.

Le sanctuaire grec d’Aristée 20 et 21 septembre Boulevard d’Alsace-Lorraine à La Badine – Giens Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Cette visite animée vous fera découvrir le sanctuaire grec d’Aristée autrefois fréquenté par les olbiens. Ce site unique en Méditerranée, aujourd’hui caché, révèle une histoire riche et surprenante.

Boulevard d’Alsace-Lorraine à La Badine – Giens boulevard d’Alsace-Lorraine, Giens 83400 Hyères 83400 Giens Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://vhyer.shop.secutix.com/content# »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© JB_Site Olbia ville d’Hyères