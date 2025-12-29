Le Sanshow Concours danse Hip-Hop 2e édition Parc Chanot Marseille 8e Arrondissement

Le Sanshow Concours danse Hip-Hop 2e édition

Dimanche 15 mars 2026 de 12h à 21h.

Ouverture des portes au public 12h30

Remise des prix à 18h30. Parc Chanot Marseille Chanot Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Sanshow 3 le rendez-vous incontournable des passionnés de hip-hop !

Rejoignez-nous pour le Sanshow, le rendez-vous incontournable des passionnés de hip hop !





Ce concours met en lumière les talents émergents et confirmés de la danse urbaine. Préparez-vous à vibrer au rythme des meilleures chorégraphies, où créativité et énergie seront au rendez-vous.



Des performances époustouflantes, des juges de renom et une ambiance électrique vous attendent. Que vous soyez danseur ou spectateur, ne manquez pas cette occasion unique de célébrer la culture hip hop et de soutenir nos artistes en herbe. Inscrivez-vous dès maintenant et faites partie de cette expérience inoubliable ! .

Parc Chanot Marseille Chanot Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Sanshow 3, the must-attend event for hip-hop fans!

