Informations pratiques

Sélestat

Le Sap’impro : Théâtre d’improvisation

18 Rue des Bateliers Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2027-01-11 19:12:00

fin : 2027-01-11

Date(s) :

2027-01-11

Une manière originale et décalée de célébrer le sapin, Noël et son lot de traditions avec humour et légèreté ! A partir de 8 ans

Entrez dans la magie de Noël et retrouvez le Sap’Impro de l’Autre Scène devenu une tradition à Sélestat ! Parenthèse enchantée pour les uns, moment redouté ou corvée pour les autres, les fêtes de fin d’année seront au cœur de cette soirée menée tambours battants par la joyeuse troupe d’improvisation de l’Autre Scène. Une manière originale et décalée de célébrer le sapin, Noël et son lot de traditions avec humour et légèreté !

Le spectacle sera suivi par l’ouverture de la buvette pour créer un moment de convivialité et d’échanges.

Tout public à partir de 8 ans. .

18 Rue des Bateliers Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 59 74 00 autrescene.selestat@gmail.com

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English :

A unique and whimsical way to celebrate the Christmas tree, Christmas, and all its traditions with humor and lightheartedness! Ages 8 and up

L’événement Le Sap’impro : Théâtre d’improvisation Sélestat a été mis à jour le 2026-09-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme