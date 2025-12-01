Le sapin des comptines

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Grâce à plusieurs devinettes et défis posés par les lutins du père Noël, les boules du sapin vont s’allumer une à une… et permettre enfin de faire la fête tous ensemble !



Un spectacle de Coralline POTTIEZ et Rémi GUICHARD avec Pauline Mns .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le sapin des comptines Troyes a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne