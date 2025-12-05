Le sapin féerique “Un Noël gourmand et multicolore” Saint-Jean-de-Luz

Le sapin féerique “Un Noël gourmand et multicolore”

Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Conte féérique inédit joué sur un spectacle son et lumière place Louis XIV. En français (18h et 19h) et en basque (18h30 et 19h30) La veille de Noël, Peyo et Oihana, transformés en gourmandises, partent à l’aventure pour délivrer des enfants cachés dans les lumières du sapin féérique. Guidés par le Père Noël et la fée Caramélizandre, ils découvrent que chaque danse libère une saveur magique et colorée… Une histoire joyeuse qui fait pétiller les yeux et les cœurs ! .

Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com

