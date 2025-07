Le Saulnois fait son cinéma Chambrey Chambrey

Le Saulnois fait son cinéma Chambrey Chambrey vendredi 1 août 2025.

Le Saulnois fait son cinéma Chambrey

13 rue principale Chambrey Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-01 20:30:00

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

Le Saulnois fait son cinéma est un événement estival organisé par la Communauté de Communes du Saulnois. Il propose des projections gratuites de films en plein air dans différentes communes du territoire, de juin à août. Ces séances, conviviales et familiales, ont lieu à la tombée de la nuit et sont accessibles à tous. La programmation mêle films récents et classiques, avec parfois des animations annexes (buvette, ateliers, musique). En cas de mauvais temps, des solutions de repli en salle sont prévuesTout public

0 .

13 rue principale Chambrey 57170 Moselle Grand Est +33 6 89 75 27 54

English :

Le Saulnois fait son cinéma » is a summer event organized by the Communauté de Communes du Saulnois. From June to August, it offers free outdoor film screenings in various communes across the region. These family-friendly screenings take place at dusk, and are open to all. The program features a mix of recent and classic films, sometimes with additional entertainment (refreshments, workshops, music). In the event of bad weather, alternative venues are available

German :

Le Saulnois fait son cinéma » ist eine Sommerveranstaltung, die von der Communauté de Communes du Saulnois organisiert wird. Sie bietet von Juni bis August in verschiedenen Gemeinden des Gebiets kostenlose Filmvorführungen unter freiem Himmel an. Diese geselligen und familienfreundlichen Vorführungen finden bei Einbruch der Dunkelheit statt und sind für alle zugänglich. Das Programm mischt aktuelle und klassische Filme, manchmal mit Begleitangeboten (Imbiss, Workshops, Musik). Bei schlechtem Wetter sind Ausweichmöglichkeiten in Kinosälen vorgesehen

Italiano :

Le Saulnois fait son cinéma » è un evento estivo organizzato dalla Communauté de Communes du Saulnois. Da giugno ad agosto, offre proiezioni cinematografiche gratuite all’aperto in diverse comunità locali. Queste proiezioni, adatte alle famiglie, si svolgono al tramonto e sono aperte a tutti. Il programma comprende un mix di film recenti e classici, a volte con intrattenimento aggiuntivo (rinfreschi, laboratori, musica). In caso di maltempo, sono disponibili luoghi alternativi

Espanol :

Le Saulnois fait son cinéma » es un evento estival organizado por la Communauté de Communes du Saulnois. De junio a agosto, ofrece proyecciones cinematográficas gratuitas al aire libre en varias comunidades locales. Estas proyecciones familiares tienen lugar al anochecer y están abiertas a todos. El programa incluye una mezcla de películas recientes y clásicos, a veces con entretenimiento adicional (refrescos, talleres, música). En caso de mal tiempo, se ofrecen lugares alternativos

L’événement Le Saulnois fait son cinéma Chambrey Chambrey a été mis à jour le 2025-07-18 par OT DU PAYS SAULNOIS