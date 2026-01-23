Le Saulnois se souvient, conférence Les difficultés du retour de la diaspora mosellane 1945 Dieuze

Le Saulnois se souvient, conférence Les difficultés du retour de la diaspora mosellane 1945

Le retour au pays un nouveau combat après la guerre. En 1945, la diaspora mosellane rentre sur une terre à reconstruire, entre soulagement et désillusion. Retour sur les épreuves de ces familles qui, après des années d’absences, ont dû réapprendre à vivre dans un Saulnois profondément marqué par le conflit.Tout public

Returning home: a new struggle after the war. In 1945, the Moselle diaspora returned to a land to be rebuilt, between relief and disillusionment. A look back at the ordeals of these families who, after years of absence, had to relearn how to live in a Saulnois region deeply marked by the conflict.

