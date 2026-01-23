Le Saulnois se souvient, exposition La reconstruction de Dieuze et du Saulnois Le puits salé Dieuze

Le Saulnois se souvient, exposition La reconstruction de Dieuze et du Saulnois

Un projet pédagogique et collectif

Fruit d’une collaboration entre les élèves du lycée Charles Hermite et la Communauté de Communes du Saulnois, l’exposition confronte archives historiques et vues contemporaines pour illustrer la transformation du territoire et transmettre cette mémoire aux jeunes générations.

Cette exposition retrace la reconstruction du Saulnois, des villages sinistrés aux blessures morales. Elle honore le retour des expulsés et la mémoire des Malgré-Nous, disparus ou jamais revenus, et rend hommage à la résilience d’une population dont les cœurs ont dû se reconstruire autant que les murs.

Un week-end de mémoire à Dieuze

Les Salines Royales de Dieuze accueillent un événement culturel et mémoriel consacré à la reconstruction de Dieuze et du Saulnois après la Seconde Guerre mondiale.

À travers une exposition, une conférence et une projection de film documentaire, cet événement propose un regard sensible sur l’après-guerre, entre villages sinistrés, retours d’exil, blessures morales et reconstruction collective. Il rend hommage aux populations locales, aux expulsés et à la mémoire des Malgré-Nous, disparus ou jamais revenus.Tout public

English :

An educational and collective project

The result of a collaboration between students at the Lycée Charles Hermite and the Communauté de Communes du Saulnois, the exhibition combines historical archives and contemporary views to illustrate the transformation of the region and pass on this memory to younger generations.

The exhibition retraces the reconstruction of the Saulnois region, from its devastated villages to its moral wounds. It honors the return of expellees and the memory of the Malgré-Nous, who disappeared or never returned, and pays tribute to the resilience of a population whose hearts had to be rebuilt as much as its walls.

A weekend of remembrance in Dieuze

The Salines Royales de Dieuze are hosting a cultural and memorial event dedicated to the reconstruction of Dieuze and the Saulnois region after the Second World War.

Through an exhibition, a conference and a documentary film screening, this event offers a sensitive look at the post-war period, with its devastated villages, returns from exile, moral wounds and collective reconstruction. It pays tribute to the local population, to those who were expelled and to the memory of the Malgré-Nous, who disappeared or never returned.

