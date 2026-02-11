Le Saut du Lou fête la Saint-Valentin Le Saut du Lou Périgueux

Le Saut du Lou fête la Saint-Valentin

Le Saut du Lou 3 Rue Salinière Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Au Saut du Lou, on ne saute pas les bonnes soirées… ❤️

Non, il n’y a pas de menu spécial.

Oui, il va se passer quelque chose.

Musiciens espagnols pour ambiancer l’apéro et faire vibrer la fin de soirée !

Cocktails spéciaux créés pour l’occasion

Tapas & pinxtos à partager (ou pas, on ne juge pas)

Et bien sûr… le dessert, parce que la vie est trop courte pour dire non.

Réservation conseillée pour les couples (oui, ça sent la soirée qui rapproche).

La soirée est ouverte à tous !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé * A consommer avec modération .

Le Saut du Lou 3 Rue Salinière Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 64 33 44 contactprogrammationsautdulou@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Saut du Lou fête la Saint-Valentin

L’événement Le Saut du Lou fête la Saint-Valentin Périgueux a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Communal de Périgueux