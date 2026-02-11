Le Saut du Lou fête la Saint-Valentin Le Saut du Lou Périgueux
Le Saut du Lou fête la Saint-Valentin
Au Saut du Lou, on ne saute pas les bonnes soirées… ❤️
Non, il n’y a pas de menu spécial.
Oui, il va se passer quelque chose.
Musiciens espagnols pour ambiancer l’apéro et faire vibrer la fin de soirée !
Cocktails spéciaux créés pour l’occasion
Tapas & pinxtos à partager (ou pas, on ne juge pas)
Et bien sûr… le dessert, parce que la vie est trop courte pour dire non.
Réservation conseillée pour les couples (oui, ça sent la soirée qui rapproche).
La soirée est ouverte à tous !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé * A consommer avec modération .
Le Saut du Lou 3 Rue Salinière Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 64 33 44 contactprogrammationsautdulou@gmail.com
