Le sauvetage en mer, un engagement bénévole Rue du Port Erquy

Informations pratiques

Erquy

Le sauvetage en mer, un engagement bénévole

Rue du Port Devant la grille de la criée Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-07 15:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Plongez dans l’univers des sauveteurs en mer d’Erquy grâce à Jean-Yves Chatellier, membre de l’équipage.

A partir de 10 ans. Participation libre. Durée 1h30 .

Rue du Port Devant la grille de la criée Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

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English :

L’événement Le sauvetage en mer, un engagement bénévole Erquy a été mis à jour le 2026-06-06 par Syndicat des Caps