Le sauvetage en mer, un engagement bénévole Rue du Port Erquy
vendredi 7 août 2026 · Rue du Port · Erquy
Informations pratiques
Erquy
Le sauvetage en mer, un engagement bénévole
Rue du Port Devant la grille de la criée Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 15:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Plongez dans l’univers des sauveteurs en mer d’Erquy grâce à Jean-Yves Chatellier, membre de l’équipage.
A partir de 10 ans. Participation libre. Durée 1h30 .
Rue du Port Devant la grille de la criée Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
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English :
L’événement Le sauvetage en mer, un engagement bénévole Erquy a été mis à jour le 2026-06-06 par Syndicat des Caps
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