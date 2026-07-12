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AGENDA · Erquy

Le sauvetage en mer, un engagement bénévole Rue du Port Erquy

vendredi 7 août 2026 · Rue du Port · Erquy

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue du Port
Adresse
Devant la grille de la criée
Ville
22430 Erquy
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Erquy

Le sauvetage en mer, un engagement bénévole

Rue du Port Devant la grille de la criée Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 15:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Plongez dans l’univers des sauveteurs en mer d’Erquy grâce à Jean-Yves Chatellier, membre de l’équipage.

A partir de 10 ans. Participation libre. Durée 1h30   .

Rue du Port Devant la grille de la criée Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83 

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English :

L’événement Le sauvetage en mer, un engagement bénévole Erquy a été mis à jour le 2026-06-06 par Syndicat des Caps

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