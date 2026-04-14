Le Scenek’ Live Music Foennix Village vacances VTF Le Sénéquet Blainville-sur-Mer

Blainville-sur-Mer

Le Scenek’ Live Music Foennix

Village vacances VTF Le Sénéquet 1 rue de la vieille digue Blainville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Le Scenek’ Live Music au VTF Le Sénéquet, rue de la Vieille Digue à Blainville-sur-Mer. Bar et restauration sur place (pizzas).

8 juillet — Bone Fire (rock)

15 juillet — Foennix (années 90)

22 juillet — Duda Vale (festif Brésil)

29 juillet — Jean-Richard Codja (musique du soleil)

5 août — Omar Perry (reggae Jamaïque)

12 août — Duo Flash Black (festif)

19 août — Camaleào (festif Brésil)

26 août — Rock en Brousse (rock) .

Village vacances VTF Le Sénéquet 1 rue de la vieille digue Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 47 23 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Scenek’ Live Music Foennix

L’événement Le Scenek’ Live Music Foennix Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par Coutances Tourisme