Le Schlossberg Journées européennes du patrimoine Forbach

Forbach Moselle

Visite guidée du parc du Schlossberg avec L’Office de Tourisme puis à 16h00 rendez-vous dans la Cour aux Canons. Spectacle musical « la légende d’Alice de Forbach ». Déambulation de la cour aux Canons jusqu’à la Tour avec les Amis des Orgues de Forbach.

Visite guidée sur inscription auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Forbach.Tout public

Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 02 43 contact@paysdeforbach.com

English :

Guided tour of the Schlossberg Park with the Tourist Office, then at 4:00 pm rendez-vous in the Cour aux Canons. Musical performance of « La légende d’Alice de Forbach ». Walk from the Cour aux Canons to the Tower with Les Amis des Orgues de Forbach.

Guided tour by prior arrangement with the Pays de Forbach Tourist Office.

German :

Geführte Besichtigung des Schlossbergparks mit L’Office de Tourisme, anschließend um 16:00 Uhr Treffpunkt im Cour aux Canons. Musikalische Aufführung « Die Legende von Alice aus Forbach ». Umzug vom Cour aux Canons bis zum Turm mit den Amis des Orgues de Forbach.

Führung nach Anmeldung beim Office de Tourisme du Pays de Forbach.

Italiano :

Visita guidata del Parco dello Schlossberg con l’Ufficio del Turismo, poi alle 16.00 incontro nella Cour aux Canons. Rappresentazione musicale della « leggenda di Alice de Forbach ». Passeggiata dalla Cour aux Canons alla Torre con gli Amis des Orgues de Forbach.

Visita guidata con registrazione presso l’Ufficio del Turismo del Pays de Forbach.

Espanol :

Visita guiada del parque Schlossberg con la Oficina de Turismo, a continuación, a las 16:00 h, encuentro en la Cour aux Canons. Representación musical de « la leyenda de Alice de Forbach ». Paseo desde la Cour aux Canons hasta la Torre con los Amis des Orgues de Forbach.

Visita guiada con inscripción en la Oficina de Turismo del País de Forbach.

