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AGENDA · Neuve-Église

Le Schnackaschloss Neuve-Église

vendredi 14 août 2026 · Neuve-Église

Le Schnackaschloss Neuve-Église

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Chena
Ville
67220 Neuve-Église
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Neuve-Église

Le Schnackaschloss

Chena Neuve-Église Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

10 -ème édition !

Le bonheur est dans le pré.

Pour une belle soirée en plein air.

Restauration sur place (produits issus majoritairement de notre vallée).

Burgers paysans et glaces fermières. 0  .

Chena Neuve-Église 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 98 10 92 

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English :

L’événement Le Schnackaschloss Neuve-Église a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé