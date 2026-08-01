AGENDA · Neuve-Église
Le Schnackaschloss Neuve-Église
vendredi 14 août 2026 · Neuve-Église
Informations pratiques
Neuve-Église
Le Schnackaschloss
Chena Neuve-Église Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
10 -ème édition !
Le bonheur est dans le pré.
Pour une belle soirée en plein air.
Restauration sur place (produits issus majoritairement de notre vallée).
Burgers paysans et glaces fermières. 0 .
Chena Neuve-Église 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 98 10 92
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English :
L’événement Le Schnackaschloss Neuve-Église a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé