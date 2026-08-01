Informations pratiques

Neuve-Église

Le Schnackaschloss

Chena Neuve-Église Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

10 -ème édition !

Le bonheur est dans le pré.

Pour une belle soirée en plein air.

Restauration sur place (produits issus majoritairement de notre vallée).

Burgers paysans et glaces fermières. 0 .

Chena Neuve-Église 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 98 10 92

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English :

L’événement Le Schnackaschloss Neuve-Église a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé