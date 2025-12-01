Le Schnock Festival de Noël

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 10:00:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

À l’approche des fêtes, la chaleur humaine est le plus beau des cadeaux. L’Association Petits Frères des Pauvres,

avec le soutien de sa Fondation et en partenariat avec la Ville de Saint-Malo et la CARSAT Bretagne, organise le

Schnocks Festival, un événement festif et solidaire destiné aux personnes âgées isolées ou en situation de

précarité.

10h à 13h Place Anne de Bretagne

– Schnocks café (accès libre)

Un espace convivial pour échanger avec les passants et sensibiliser à l’isolement des personnes âgées.

À partir de 14h30 Espace Bouvet concert

– Concert “Les Gaufrettes” par la compagnie Jacqueline Cambouis, suivi d’un goûter solidaire (sur inscription). Une animation festive où les résidents de l’Ehpad des Mots Bleus feront vibrer les murs en musique pour remettre les “vieilles et les vieux” sur la place publique. .

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 78 41 40 51

English :

