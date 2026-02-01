Le Schpountz d’après Marcel Pagnol Maison de la vie associative Arles

Le Schpountz d’après Marcel Pagnol

Dimanche 8 février 2026 de 15h à 17h. Maison de la vie associative 3 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

2026-02-08

Représentation théâtrale proposée par le KIWANIS ARLES CAMARGUE au profit des enfants en situation de handicap.

Une bonne œuvre dans la bonne humeur !



Dans l’auditorium de la Maison de la vie associative, les douze acteurs de la troupe de Jo Salvi interprèteront la fameuse pièce Le SCHPOUNTZ, d’après Marcel Pagnol.

Émotion et rire garantis pendant deux heures.

Grâce à la générosité de la troupe, la recette du spectacle sera intégralement versée au profit des enfants en situation de handicap par le Kiwanis Arles Camargue, organisateur de la manifestation.



Maison de la vie associative 3 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 53 75 mdva@ville-arles.fr

English :

Theatrical performance by KIWANIS ARLES CAMARGUE to benefit children with disabilities.

