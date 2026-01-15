Le Schpountz de Marcel Pagnol Théâtre Comœdia Aubagne

Le Schpountz de Marcel Pagnol

Du vendredi 27 au samedi 28 février 2026 de 20h à 21h30. Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-28 21:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Pour le 50e anniversaire de la disparition de Marcel Pagnol, Delphine Depardieu et Arthur Cachia décident de co-mettre en scène ce texte qui depuis leur enfance les accompagne.

Ce texte est un hommage au métier d’acteur et plus précisément au rire.

Pour Marcel Pagnol il existait une vérité en habits de fêtes, qui est la vérité des gens qui s’aiment. Il avait l’habitude de dire qu’il était un menteur de charme, charme sans lequel les choses qu’il raconte ne seraient que ce qu’elles sont . Il dépeint ses personnages dans toute leur complexité, en montrant à la fois ce qu’ils peuvent avoir de plus tendre, mais aussi de plus cruel. Le Schpountz est sans aucun doute l’œuvre de Pagnol qui l’illustre le mieux. .

Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the 50th anniversary of Marcel Pagnol’s death, Delphine Depardieu and Arthur Cachia decided to co-direct this text, which has been with them since childhood.

The text is a tribute to the actor’s craft, and more specifically to laughter.

