Le Schpountz, Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Le Schpountz

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 5 – 5 – 6.5 EUR

Film d’une durée de 2h10. Comédie avec Fernandel, Fernand Charpin, Orane Demazis

Pour clôre le cycle dédié à Marcel Pagnol, rendez-vous au Foyer du cinéma à partir de 16h30 ! La troupe du Théatre Sans Nom jouera une saynète de La femme du boulanger suivie d’un quizz sur les citations célèbres de Pagnol. En partenariat avec la Bibliothèque Gabriel Fauthoux. Une petite collation vous sera offerte par Cinetyr, avant l’autre rendez-vous en salle de cinéma !

Irénée, jeune commis épicier un peu mythomane, est convaincu qu’il deviendra un acteur célèbre. Il rencontre une équipe de tournage qui lui réserve une plaisanterie cruelle. Il arrive plein d’espoir aux studios…

Le film sera présenté par Jackie Willems, cinéphile et spectatrice du cinéma .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Le Schpountz

To close the cycle dedicated to Marcel Pagnol, join us in the cinema foyer from 4:30pm for a special pre-film event!

Running time: 2 hours 10 minutes. Comedy starring Fernandel, Fernand Charpin, Orane Demazis

