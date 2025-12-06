Le Schwartzenbourg Autour du Marché de Noël Munster

Le Schwarzenbourg Autour du Marché de Noël

Place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

BALADE AUTOUR DE MUNSTER qui vous emmènera vers les ruines du château du SCHWARZENBOURG et sa légende de la Dame Blanche.

Samedi 6 décembre 2025 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous invite, à l’occasion du marché de Noël, à une balade autour de Munster qui vous emmènera vers les ruines du château du SCHWARZENBOURG et sa légende de la Dame Blanche.

Environ 2 h 30 de marche, accessible à tous (1/5), gratuit. Départ à 14 heures du Marché de Noël de Munster, près de la maisonnette de l’office de tourisme.

Guide Élisabeth ZIRGEL tel 06 84 89 64 23 elisabeth.zirgel@yahoo.fr

Avant ou après votre promenade, n’oubliez pas de faire un tour au marché de Noël au cœur des montagnes . .

Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 89 64 23 elisabeth.zirgel@yahoo.fr

English :

WALK AROUND MUNSTER to the ruins of the SCHWARZENBURG castle and its legend of the White Lady.

German :

WANDERUNG UM MUNSTER, die Sie zu den Ruinen der Burg SCHWARZENBURG und ihrer Legende von der Weißen Dame führt.

Italiano :

Passeggiata intorno a MUNSTER fino alle rovine del castello di SCHWARZENBURG e alla leggenda della Dama Bianca.

Espanol :

PASEO POR MUNSTER hasta las ruinas del castillo de SCHWARZENBURG y su leyenda de la Dama Blanca.

L’événement Le Schwarzenbourg Autour du Marché de Noël Munster a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme de la vallée de Munster