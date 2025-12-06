Le Schwartzenbourg Autour du Marché de Noël Munster
Le Schwartzenbourg Autour du Marché de Noël Munster samedi 6 décembre 2025.
Le Schwarzenbourg Autour du Marché de Noël
Place du Marché Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
BALADE AUTOUR DE MUNSTER qui vous emmènera vers les ruines du château du SCHWARZENBOURG et sa légende de la Dame Blanche.
Samedi 6 décembre 2025 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous invite, à l’occasion du marché de Noël, à une balade autour de Munster qui vous emmènera vers les ruines du château du SCHWARZENBOURG et sa légende de la Dame Blanche.
Environ 2 h 30 de marche, accessible à tous (1/5), gratuit. Départ à 14 heures du Marché de Noël de Munster, près de la maisonnette de l’office de tourisme.
Guide Élisabeth ZIRGEL tel 06 84 89 64 23 elisabeth.zirgel@yahoo.fr
Avant ou après votre promenade, n’oubliez pas de faire un tour au marché de Noël au cœur des montagnes . .
Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 89 64 23 elisabeth.zirgel@yahoo.fr
English :
WALK AROUND MUNSTER to the ruins of the SCHWARZENBURG castle and its legend of the White Lady.
German :
WANDERUNG UM MUNSTER, die Sie zu den Ruinen der Burg SCHWARZENBURG und ihrer Legende von der Weißen Dame führt.
Italiano :
Passeggiata intorno a MUNSTER fino alle rovine del castello di SCHWARZENBURG e alla leggenda della Dama Bianca.
Espanol :
PASEO POR MUNSTER hasta las ruinas del castillo de SCHWARZENBURG y su leyenda de la Dama Blanca.
L’événement Le Schwarzenbourg Autour du Marché de Noël Munster a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme de la vallée de Munster