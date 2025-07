LE SCIENCE TOUR DES PYRÉNÉES 2025 Collioure

LE SCIENCE TOUR DES PYRÉNÉES 2025 Collioure jeudi 17 juillet 2025.

LE SCIENCE TOUR DES PYRÉNÉES 2025

Avenue Camille Pelletan Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 18:30:00

Date(s) :

2025-07-17

Rejoignez le Science Tour des Pyrénées une aventure gratuite et itinérante pour explorer la montagne, relever des défis scientifiques, débattre des grands enjeux de société et partager savoirs et découverte au cœur des villages pyrénéens !

.

Avenue Camille Pelletan Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 9 72 13 10 83

English :

Join the Science Tour of the Pyrenees: a free, itinerant adventure to explore the mountains, take on scientific challenges, debate major social issues and share knowledge and discovery in the heart of Pyrenean villages!

German :

Schließen Sie sich der Science Tour des Pyrénées an: ein kostenloses Wanderabenteuer, um die Berge zu erkunden, wissenschaftliche Herausforderungen zu meistern, über die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu diskutieren und Wissen und Entdeckungen in den Dörfern der Pyrenäen zu teilen!

Italiano :

Partecipate al Tour scientifico dei Pirenei: un’avventura itinerante e gratuita per esplorare le montagne, affrontare sfide scientifiche, discutere di importanti questioni sociali e condividere conoscenze e scoperte nel cuore dei villaggi pirenaici!

Espanol :

Únase a la Gira Científica de los Pirineos: una aventura itinerante y gratuita para explorar las montañas, afrontar retos científicos, debatir sobre grandes cuestiones sociales y compartir conocimientos y descubrimientos en el corazón de los pueblos pirenaicos

L’événement LE SCIENCE TOUR DES PYRÉNÉES 2025 Collioure a été mis à jour le 2025-07-09 par OT DE COLLIOURE