Le Science Tour des Pyrénées Col du Soulor Arrens-Marsous

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Animations scientifiques et ludiques pour découvrir les Pyrénées.

Petits et grands embarquent pour le Science Tour des Petits Débrouillards avec C’est Pas Sorcier ! À bord de notre camion-laboratoire « Robert l’utilitaire », chacun·e est invité·e à redécouvrir le questionnement et la démarche scientifique. Comme Fred et Jamy, nos animateurs proposent aux participant·e·s d’explorer une thématique.

Pour dénicher les scientifiques de demain ? Certainement, mais surtout pour démultiplier les lieux de pratique des sciences et techniques, au plus près des publics.

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusoulor.fr

English :

Scientific and fun activities to discover the Pyrenees.

Young and old alike embark on the Petits Débrouillards Science Tour with C?est Pas Sorcier! Aboard our « Robert l’utilitaire » laboratory truck, everyone is invited to rediscover scientific questioning and the scientific process. Like Fred and Jamy, our animators invite participants to explore a theme.

To unearth the scientists of tomorrow? Certainly, but above all to increase the number of places where science and technology can be practised, as close as possible to the public.

German :

Wissenschaftliche und spielerische Animationen, um die Pyrenäen zu entdecken.

Groß und Klein begeben sich mit C?est Pas Sorcier auf die Science Tour der Petits Débrouillards! An Bord unseres Laborwagens « Robert l’utilitaire » ist jeder eingeladen, das wissenschaftliche Fragen und Vorgehen wiederzuentdecken. Wie Fred und Jamy schlagen unsere Moderatoren den Teilnehmern vor, ein Thema zu erforschen.

Um die Wissenschaftler von morgen zu finden? Sicherlich, aber vor allem, um die Anzahl der Orte zu erhöhen, an denen Wissenschaft und Technik praktiziert werden können, und zwar so nah wie möglich am Publikum.

Italiano :

Attività scientifiche e divertenti per scoprire i Pirenei.

Grandi e piccini sono a bordo del Science Tour des Petits Débrouillards con C?est Pas Sorcier! A bordo del nostro camion laboratorio « Robert l’utilitaire », tutti sono invitati a riscoprire le domande e l’approccio scientifico. Come Fred e Jamy, i nostri presentatori invitano i partecipanti a esplorare un tema.

Per scoprire gli scienziati di domani? Certo, ma soprattutto per aumentare il numero di luoghi in cui la scienza e la tecnologia possono essere praticate, il più vicino possibile al pubblico.

Espanol :

Actividades científicas y lúdicas para descubrir los Pirineos.

Pequeños y mayores se embarcan en el Science Tour des Petits Débrouillards con ¡C?est Pas Sorcier! A bordo de nuestro camión laboratorio « Robert l’utilitaire », todos están invitados a redescubrir el cuestionamiento y el enfoque científico. Como Fred y Jamy, nuestros presentadores invitan a los participantes a explorar un tema.

¿Para descubrir a los científicos del mañana? Sin duda, pero sobre todo para aumentar el número de lugares donde se pueda practicar la ciencia y la tecnología, lo más cerca posible del público.

