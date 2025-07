Le séchoir à Houblon du Hundshof de Haguenau Haguenau

Le séchoir à Houblon du Hundshof de Haguenau

6 Chemin Serpentin Haguenau Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-08-23 14:30:00

fin : 2025-08-23 16:00:00

2025-08-23

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

C’est un des derniers vestiges ruraux datant de l’âge d’or de la culture du houblon qui fit la renommée de Haguenau. Ce séchoir a rendu service jusqu’au début des années 1910, période de déclin général de la culture du houblon à Haguenau. Depuis la rue, on ne distingue pas la fonction de cette dépendance dite Hopfendarre datant du milieu du XIXème siècle. Christophe vous plonge dans la culture du houblon d’autrefois et vous présente son corps de ferme au hameau du Hundshof, qui ne comptait pas moins de 6 séchoirs privés en 1907. .

6 Chemin Serpentin Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99 tourisme@agglo-haguenau.fr

English :

Christophe takes you back to the hop-growing days of yesteryear, and introduces you to his farmhouse in the hamlet of Hundshof, which in 1907 boasted no fewer than 6 private dryers.

German :

Christophe lässt Sie in die Hopfenkultur vergangener Zeiten eintauchen und stellt Ihnen sein Bauernhaus im Weiler Hundshof vor, in dem es 1907 nicht weniger als 6 private Trocknungsanlagen gab.

Italiano :

Christophe vi riporta ai tempi della coltivazione del luppolo e vi mostra la sua fattoria nella frazione di Hundshof, che nel 1907 contava ben 6 essiccatoi privati.

Espanol :

Christophe nos transporta a la época del cultivo del lúpulo y nos enseña su granja, situada en la aldea de Hundshof, que en 1907 contaba con 6 secaderos privados.

