Le Second marché – Closing 2025 Virage Paris samedi 1 novembre 2025.

Le 1er novembre, place aux fées oubliées, aux elfes déchus et aux créatures féeriques passées de l’autre côté du voile.

Inspiré par l’esthétique fairy core, ce nouvel opus explore un folklore inversé, trouble et poétique, où la magie vacille mais persiste. Un univers vaporeux et mystique, peuplé d’êtres lunaires, vulnérables et puissants.

De 14h à 21h, un marché rassemblera 15 créateur·ices sélectionné·es pour la singularité de leur travail et la force évocatrice de leurs pièces. Mode alternative, accessoires, objets et artefacts oniriques composeront cette vitrine vivante des scènes émergentes.

À 19h30, l’espace bascule dans une traversée textile portée par les corps : des silhouettes égarées dans la lumière, des fées effacées et des elfes brisés qui avancent, porteurs d’un nouveau langage. Une performance à la frontière de la mode et du rite, imaginée comme une lente procession de figures insaisissables, célébrant la vulnérabilité, la métamorphose et la beauté trouble.

Pensé comme un dernier souffle avant l’hiver, cet événement clôt notre saison avec une intensité particulière, un moment suspendu, collectif et chargé de symboles.

Côté musique, le line-up s’inscrit dans une veine EBM et dark techno : des sets bruts et hypnotiques qui feront vibrer l’espace jusqu’au cœur. Une bande-son radicale et sensorielle, pensée pour faire de cette nuit une fête obscure, inclusive et inoubliable.

Pour la prochaine édition du Second marché qui se déroulera à VIRAGE, le samedi 1er novembre 2025, c’est l’art underground et alternatif qui sera mis à l’honneur.

Le samedi 01 novembre 2025

de 14h00 à 23h00

gratuit

Réservation gratuite, donation libre à l’entrée.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Virage 26 Rue Hélène et François Missoffe 75017 Paris

+33609417355 asso.secondesmains@gmail.com