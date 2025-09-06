Le second procès de Jehanne dite d’Arc, Paris, 1440 Parcé-sur-Sarthe

Manoir de Rousson Parcé-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-09-06 20:00:00

fin : 2025-09-06 21:30:00

2025-09-06

Théâtre à Rousson

Pour faire suite à la conférence de Thierry Dehayes La fabrique de Jeanne d’Arc en 2023, la Compagnie A trois branches du Mans vous propose une pièce qui s’appuie sur les écrits de Thierry Dehayes. Jeanne la Pucelle se retrouve à Paris en 1440 face à un nouveau tribunal avec lequel elle a apparemment choisi de se confronter. Conformément à de nombreux bruits qui ont couru à l’époque, celle qu’on appellera à tort Jeanne d’Arc n’a donc pas été brûlée à Rouen, 9 ans plus tôt. Pour quelles raisons ? Pour quelle issue ? .

Manoir de Rousson Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 14 97 78 16 parcedecouvertepatrimoine@orange.fr

