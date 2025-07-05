Le second souffle Compagnie Dynamo Danse au fil d’Avril Théâtre de la ville Valence
Le second souffle Compagnie Dynamo Danse au fil d’Avril Théâtre de la ville Valence vendredi 3 avril 2026.
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03 20:30:00
2026-04-03
Le second souffle une ode à la respiration.
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
English :
Le second souffle: an ode to breathing.
