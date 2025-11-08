Le Secours Populaire fête ses 80 ans de solidarité ! Espace François MITTERAND Bourg-de-Péage

Le Secours Populaire fête ses 80 ans de solidarité !

Espace François MITTERAND 2 Av. ville de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2025-11-08 10:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Le Secours Populaire français c’est 80 années à mettre en œuvre des actions de solidarité, en France et dans le monde.

Le comité de Romans-Bourg de Péage fête cet anniversaire avec diverses animations suivies d’un concert de Théo Didier à 20 heures.

Espace François MITTERAND 2 Av. ville de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 13 53 secpop.romansbdp@laposte.net

English :

Secours Populaire français has been running solidarity programs for 80 years, in France and around the world.

The Romans-Bourg de Péage committee is celebrating this anniversary with a variety of events, followed by a concert by Théo Didier at 8pm.

German :

Die französische Secours Populaire setzt seit 80 Jahren Solidaritätsaktionen in Frankreich und der ganzen Welt um.

Das Komitee von Romans-Bourg de Péage feiert dieses Jubiläum mit verschiedenen Veranstaltungen, gefolgt von einem Konzert von Théo Didier um 20 Uhr.

Italiano :

Il Secours Populaire français compie 80 anni di iniziative di solidarietà in Francia e nel mondo.

Il comitato di Romans-Bourg de Péage festeggia questo anniversario con una serie di eventi, seguiti da un concerto di Théo Didier alle 20.00.

Espanol :

Secours Populaire français cumple 80 años de iniciativas solidarias en Francia y en todo el mundo.

El comité Romans-Bourg de Péage celebra este aniversario con diversos actos, seguidos de un concierto de Théo Didier a las 20.00 h.

L’événement Le Secours Populaire fête ses 80 ans de solidarité ! Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-10-09 par Valence Romans Tourisme