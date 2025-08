Le secours populaire fête ses 80 ans Médiathèque de Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire

Le secours populaire fête ses 80 ans Médiathèque de Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire samedi 20 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-20 13:00 – 17:00

Gratuit : oui Accès libre Tout public

Cette exposition met à l’honneur ses engagements et ses actions, pour un monde humain et solidaire, à l’aide des grandes étapes de son histoire et de quelques portraits de ses bénévoles, donateurs et partenaires. Venez nombreux !

