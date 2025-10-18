Le secret d’Archibald Troyes

Le secret d’Archibald Troyes samedi 18 octobre 2025.

Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-11-10 12:30:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-11-01

Durant la nuit d’Halloween, une mystérieuse grenouille appartenant à Archibald détient un pouvoir incroyable elle peut transformer n’importe quoi en or grâce à une formule magique.

Pour découvrir où elle se cache et trouver la formule magique, les enfants devront arpenter les rues pavées du cœur historique de Troyes, répondre à de petites énigmes et noter sur leur bulletin de participation les indices affichés dans les vitrines des commerçants partenaires.



Des bonbons seront offerts à tous les participants et de nombreux lots seront à gagner par tirage au sort parmi les bulletins déposés à Troyes La Champagne Tourisme. .

Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70 contact@troyeslachampagne.com

