Le secret de Dame Randonne Place de la Libération Nyons

Le secret de Dame Randonne

Place de la Libération Office de tourisme des Baronnies Provençales Nyons Drôme

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-07 20:30:00

fin : 2026-04-19 22:30:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-07-06 2026-10-19

Le retour de Dame Randonne ! Une manière insolite de découvrir le vieux Nyons. Une visite guidée nocturne insolite et historique.

Dame Randonne de Montauban, propriétaire de Nyons au 13e s a un secret à vous livrer, une quête à vous confier.

.

Place de la Libération Office de tourisme des Baronnies Provençales Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 65 44 85 bienfait.mel@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The return of Dame Randonne! An unusual way to discover old Nyons. An unusual and historic night-time guided tour.

Dame Randonne de Montauban, owner of Nyons in the 13th century, has a secret to tell you, a quest to entrust to you.

L’événement Le secret de Dame Randonne Nyons a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale