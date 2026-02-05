Le secret de Dame Randonne Place de la Libération Nyons
Le secret de Dame Randonne Place de la Libération Nyons mardi 7 avril 2026.
Le secret de Dame Randonne
Place de la Libération Office de tourisme des Baronnies Provençales Nyons Drôme
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Début : Jeudi 2026-04-07 20:30:00
fin : 2026-04-19 22:30:00
2026-04-07 2026-07-06 2026-10-19
Le retour de Dame Randonne ! Une manière insolite de découvrir le vieux Nyons. Une visite guidée nocturne insolite et historique.
Dame Randonne de Montauban, propriétaire de Nyons au 13e s a un secret à vous livrer, une quête à vous confier.
Place de la Libération Office de tourisme des Baronnies Provençales Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 65 44 85 bienfait.mel@outlook.fr
The return of Dame Randonne! An unusual way to discover old Nyons. An unusual and historic night-time guided tour.
Dame Randonne de Montauban, owner of Nyons in the 13th century, has a secret to tell you, a quest to entrust to you.
L’événement Le secret de Dame Randonne Nyons a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale