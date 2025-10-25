Le secret de la Fornarina selon Raphaël Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement

Samedi 25 octobre 2025 à partir de 15h. Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 3.5 – 3.5 – 7 EUR

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Le musée programme une série de conférences et rencontres pour vivre les œuvres autrement. Ces évènements sont dédiés à l’échange, à la transmission, au partage.

Dans le cadre de sa programmation, le Musée Regards de Provence invite son public à vivre l’art et la culture autrement favorisant le partage et différentes activités





Conférence, rencontre et signature de Amélie Ferrigno Raphaël et son mécène à Rome Agostino Chigi, et les belles fresques de la villa Farnesina



Historienne de l’art, auteur et conférencière, Amélie Ferrigno est spécialiste de la peinture de la Renaissance italienne et plus particulièrement du peintre Raphaël Sanzio (1483-1520).



Depuis son arrivée à Rome en 1508, le parcours du peintre Raphaël est étroitement lié à celui d’Agostino Chigi, riche banquier et mécène. Le rapprochement des deux hommes, tant sur le plan professionnel qu’amical, et jusque dans la mort, laisse supposer que sa carrière romaine (peintre de la villa Farnesina, chargé de la décoration des appartements privés du pape au Vatican, architecte de Saint-Pierre, conservateur des antiquités de Rome…) s’est largement déroulée sous la protection du banquier. Les relations entre le peintre et son mécène nous révèleront aussi certains aspects de la personnalité de Raphaël que l’on redécouvrira en même temps que sa peinture. .

Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 96 17 40 40 info@museeregardsdeprovence.com

English :

The museum organizes a series of conferences and meetings to experience the works of art in a different way. These events are dedicated to exchange, transmission and sharing.

German :

Das Museum bietet eine Reihe von Konferenzen und Treffen an, um die Kunstwerke auf andere Weise zu erleben. Diese Veranstaltungen sind dem Austausch, der Vermittlung und dem Teilen gewidmet.

Italiano :

Il museo organizza una serie di conferenze e incontri per aiutarvi a vivere le opere in modo diverso. Questi eventi sono dedicati allo scambio, alla trasmissione e alla condivisione.

Espanol :

El museo organiza una serie de conferencias y encuentros para ayudarle a vivir las obras de arte de otra manera. Estos actos están dedicados al intercambio, la transmisión y la puesta en común.

