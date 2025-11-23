LE SECRET DE LA LAMPE MAGIQUE – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

LE SECRET DE LA LAMPE MAGIQUE Début : 2025-11-23 à 15:00. Tarif : – euros.

Quentin passe son après-midi chez ses grands-parents. S’ennuyant, il décide d’aller faire un tour au sous-sol, il débaroule les escaliers et se retrouve dans le noir.Il fait la découverte d’une lampe de mineur magique ! Celle-ci va lui raconter l’histoire de la ville de Saint-Etienne et lui faire vivre une incroyable aventure dans une ancienne galerie de mine.Un spectacle interactif, drôle, historique, mêlant compte, mime et marionnettes, pour les petits matrus comme les vieux gagas !Auteur : Quentin JaffrèsArtistes : Quentin Jaffrès

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42