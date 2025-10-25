Le secret de la relique · Murder Party Longuenée-en-Anjou

Le secret de la relique · Murder Party

Place Albert Cheux Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-10-25 10:30:00

fin : 2025-10-25 18:30:00

2025-10-25

Le 25 octobre, découvrez l’ancien couvent de la Baumette et tentez d’en percer tous les mystères… Prenez part, en famille ou entre amis, à une véritable enquête grandeur nature dans un lieu chargé d’histoire. .

Place Albert Cheux Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 67 93 billetterie@anjou-theatre.fr

