Le secret de Léo Brière, l’illusionniste Place Jean Jaurès Revin

Informations pratiques

Revin

Le secret de Léo Brière, l’illusionniste

Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin Ardennes

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-04

fin : 2027-02-04

Date(s) :

2027-02-04

Préparez-vous à voir le monde autrement… Depuis la nuit des temps, l’humanité observe le hasard avec un mélange de mystère et de fascination. Mais si le hasard n’était qu’une illusion ? Si derrière chaque coïncidence, chaque intuition, chaque rencontre se cachait en réalité un secret fascinant susceptible de faire basculer votre destin. Après l’incroyable succès d’EXISTENCES, Léo Brière vous invite à explorer les mystères du destin à travers des expériences troublantes, drôles et émouvantes. Il nous est interdit de vous révéler le contenu de ce spectacle mais une chose est sûtre, vous reviendrez de cet étrange voyage fasciné et bouleversé… Vous ne verrez plus le monde de la même façon… À votre tour de découvrir… le secret ! Le saviez-vous ? Demi-finaliste de la France a un incroyable talent, Champion de France de magie et Mandrake d’or, Léo Brière est considéré comme l’un des meilleurs mentalistes de sa génération. Durée : 1h30 Tout public à partir de 8 ans

.

Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready to see the world in a new light… Since the dawn of time, humanity has viewed chance with a mixture of mystery and fascination. But what if chance were nothing more than an illusion? What if behind every coincidence, every intuition, every encounter lay a fascinating secret capable of turning your destiny upside down? Following the incredible success of *EXISTENCES*, Léo Brierre invites you to explore the mysteries of fate through unsettling, funny, and moving experiences. We’re not allowed to reveal the content of this show, but one thing is certain: you’ll return from this strange journey both fascinated and deeply moved… You’ll never see the world the same way again… Now it’s your turn to discover… the secret! Did you know? A semi-finalist on *France’s Got Talent*, French Magic Champion, and winner of the Mandrake d’Or, Léo Brierre is considered one of the best mentalists of his generation. Duration: 1 hour 30 minutes. Suitable for all ages 8 and up

L’événement Le secret de Léo Brière, l’illusionniste Revin a été mis à jour le 2026-09-11 par Ardennes Tourisme