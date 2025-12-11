Le secret de Philémon le hérisson Bureau d’Information Touristique Ligny-en-Barrois

Le secret de Philémon le hérisson

En famille avec Philémon le hérisson ! Au départ du Bureau d’Information Touristique à Ligny-en-Barrois, ce parcours urbain vous invite à démêler les secrets de Philémon, au fil des énigmes et des activités à réaliser. Pour chaque étape, le livret d’accompagnement fournit quelques explications sur la cité de l’optique, sans oublier les jeux bonus à la fin du fascicule qui peuvent être réalisés à la maison !

Les kits sont en vente au Bureau d’Information Touristique à Ligny-en-Barrois. Un seul kit pour toute la famille !Enfants

Family fun with Philemon the hedgehog! Departing from the Tourist Information Office in Ligny-en-Barrois, this urban trail invites you to unravel Philemon?s secrets, with a series of enigmas and activities to complete. For each stage, the accompanying booklet provides a few explanations about the City of Optics, not forgetting the bonus games at the end of the booklet, which you can play at home!

The kits are on sale at the Tourist Information Office in Ligny-en-Barrois. One kit for the whole family!

