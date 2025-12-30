LE SECRET DE SHERLOCK HOLMES Cafe de la Gare Paris

LE SECRET DE SHERLOCK HOLMES Début : 2026-02-14 à 15:30. Tarif : – euros.

LE SECRET DE SHERLOCK HOLMESLondres, 1881… Sherlock, qui n’est pas encore le grand Holmes, et le docteur Watson, qui deviendra son fidèle complice, sont sollicités par l’inspecteur Lestrade de Scotland Yard pour mener à bien une épineuse enquête. Un cadavre a été découvert sur les bords de La Tamise… C’est du reste cette affaire qui liera à jamais le destin des deux hommes et les fera entrer dans la légende. Intrigues haletantes, énigmes inextricables, révélations historiques, duels sanglants, affrontements pétris de vengeance, Le Secret de Sherlock Holmes fait ainsi la part belle à des coups de théâtre spectaculaires, à des événements loufoques et à des moments aussi grand-guignolesques que romantiques. Bourrée d’humour et de suspense, cette comédie policière aux couleurs cinématographiques est aussi un véritable clin d’oeil à la magie populaire du grand écran. Somptueux costumes d’époque, décors flamboyants, mise en scène ébouriffante, interprétation tonique et texte puissant… offrent au public un spectacle fédérateur et palpitant d’une rare intensité. Une véritable pépite !Une comédie policière et d’aventures de Christophe Guillon et Christian Chevalier Mise en scène : Christophe Guillon Avec : Hervé Dandrieux, Christophe Guillon ou Romain Ogerau, Emmanuel Guillon, Laura Marin, Didier VinsonCollaboration artistique : Renato Ribeiro Création des costumes : Héloïse Fournier assistée de Clara Drumez Musique et bande son : Jonathan Malnoury Durée du spectacle : 1h30CRITIQUES PRESSE :Le Figaro : « Aucun temps mort : coups de théâtre garantis » Télérama : « Christophe Guillon implique le couple Holmes-Watson dans une comédie grand-guignolesque avec des rebondissements inattendus. À découvrir. » Tatouvu : « Un humour dévastateur » La Provence : « Le secret de Sherlock Holmes : on adore ! » Le Dauphiné Dimanche-Vaucluse : « Un Sherlock Holmes savoureux » Sud Ouest : « Un grand moment de bonheur théâtral » L’Echo Républicain : « Ce secret de Sherlock Holmes est tout simplement jubilatoire » L’Est Républicain : « Une mise en scène ciselée, précise comme une déduction de Sherlock Holmes »CNews : «Une comédie policière aussi haletante qu’hilarante.»

Cafe de la Gare 41, Rue du Temple 75004 Paris 75