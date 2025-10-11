Le secret des archives Médiathèque de Brioude Brioude

Le secret des archives

Médiathèque de Brioude
Brioude
samedi 11 octobre 2025.

Médiathèque de Brioude 2 place Lafayette Brioude Haute-Loire

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11 11:00:00

2025-10-11 2025-12-13

Venez découvrir les documents des archives municipales !

Conférence animée par Jeanne Froment, médiatrice culturelle à Microfolie.

Médiathèque de Brioude 2 place Lafayette Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 05 mediatheque@ville-brioude.fr

English :

Come and discover the documents in the municipal archives!

Lecture by Jeanne Froment, Microfolie’s cultural mediator.

German :

Entdecken Sie die Dokumente des Stadtarchivs!

Vortrag unter der Leitung von Jeanne Froment, Kulturvermittlerin bei Microfolie.

Italiano :

Venite a scoprire i documenti dell’archivio comunale!

Intervento di Jeanne Froment, mediatrice culturale di Microfolie.

Espanol :

¡Venga a descubrir los documentos de los archivos municipales!

Charla a cargo de Jeanne Froment, mediadora cultural de Microfolie.

