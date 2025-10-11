Le secret des archives Médiathèque de Brioude Brioude
Médiathèque de Brioude 2 place Lafayette Brioude Haute-Loire
Venez découvrir les documents des archives municipales !
Conférence animée par Jeanne Froment, médiatrice culturelle à Microfolie.
Médiathèque de Brioude 2 place Lafayette Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 05 mediatheque@ville-brioude.fr
English :
Come and discover the documents in the municipal archives!
Lecture by Jeanne Froment, Microfolie’s cultural mediator.
German :
Entdecken Sie die Dokumente des Stadtarchivs!
Vortrag unter der Leitung von Jeanne Froment, Kulturvermittlerin bei Microfolie.
Italiano :
Venite a scoprire i documenti dell’archivio comunale!
Intervento di Jeanne Froment, mediatrice culturale di Microfolie.
Espanol :
¡Venga a descubrir los documentos de los archivos municipales!
Charla a cargo de Jeanne Froment, mediadora cultural de Microfolie.
