Le secret des archives Médiathèque de Brioude Brioude samedi 11 octobre 2025.

Début : 2025-10-11 10:30:00
fin : 2025-10-11 11:00:00

2025-10-11 2025-12-13

Venez découvrir les documents des archives municipales !
Conférence animée par Jeanne Froment, médiatrice culturelle à Microfolie.
Médiathèque de Brioude 2 place Lafayette Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 05  mediatheque@ville-brioude.fr

English :

Come and discover the documents in the municipal archives!
Lecture by Jeanne Froment, Microfolie’s cultural mediator.

German :

Entdecken Sie die Dokumente des Stadtarchivs!
Vortrag unter der Leitung von Jeanne Froment, Kulturvermittlerin bei Microfolie.

Italiano :

Venite a scoprire i documenti dell’archivio comunale!
Intervento di Jeanne Froment, mediatrice culturale di Microfolie.

Espanol :

¡Venga a descubrir los documentos de los archivos municipales!
Charla a cargo de Jeanne Froment, mediadora cultural de Microfolie.

