Le secret des bâtisseurs – jeu de piste La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle Villeneuve-lès-Avignon

Le secret des bâtisseurs – jeu de piste 20 et 21 septembre La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle Gard

Gratuit sur réservation. Départ toutes les 15 min.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Les équipes, munies d’un trousseau de photos de détails architecturaux, doivent retrouver l’emplacement exact de ces détails…

Le jeu de piste doit amener à découvrir les vestiges de l’ancien palais cardinalice lors d’une épreuve finale.

En continu (départ toutes les 15mn de 10h à 17h), sur réservation.

Autour du monastère du XIVe siècle, qui accueille aujourd'hui des résidences d'auteurs et des compagnies de théâtre, la chartreuse offre sur 2 hectares d'espace public un paysage singulier composé d'espaces ouverts ou clos : l'église et son jardin de cloître, les cellules et leur jardin de simples, la buanderie et son jardin de roses. Dans cette architecture remarquable, les jardins sont autant d'îlots de respiration, de petits théâtres de verdure, d'appels au repos ou de décors intimes offerts au cadrage dessiné par la lumière. On y trouve également un restaurant, une bibliothèque-café et une librairie.

© Alex Nollet-La Chartreuse