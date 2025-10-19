« Le secret des hiéroglyphes », un concert commenté sur des œuvres du compositeur normand Dominique Lemaitre Le Clos des Fées Paluel

Le compositeur Dominique Lemaître fait un retour au Clos des Fées pour un concert-commenté intitulé « Le secret des hiéroglyphes » donné en compagnie de l’égyptologue Félix Relats Montserrat.

Au Clos des fée, le fécampois Dominique Lemaître n'est pas un inconnu pour y avoir effectué une très longue résidence d'artiste.

Segmenté en deux parties, ce concert fera entendre tout d’abord quatre morceaux : Ptah écrit pour clarinette basse ; Ophoïs pour marimba et guitare ; L’œil de Rê pour harpe ; Thot pour clarinette Si bémol et violoncelle. L’interprétation sera assurée par Isabelle Chomet (guitare), Alice Cissokho (harpe), Émeline Miserey (clarinettes), François Moreau (marimba) et Philippe Pennanguer (violoncelle).

En seconde partie, l’Ensemble de flûtes Travers’Aisne dirigé par Kévin Biernat, interprétera Glyphes. Cet ensemble est constitué de 15 flûtes spatialisées réparties en trois quintettes identiques qui comprennent chacun une flûte piccolo, deux flûtes en ut, une flûte alto en sol et une flûte basse. Glyphes est un hommage à Jean-François Champollion, historien français du XIXe, connu notamment pour avoir déchiffré les hiéroglyphes égyptiens. L’œuvre a été composée en 2022 à l’occasion du bicentenaire du déchiffrement de la Pierre de Rosette, fragment de stèle gravée datant de l’Égypte antique. l’ensemble assurera l’interprétation de ce morceau.

En prélude et postlude à ce concert, une vidéo intitulée Un jour dans le jardin du pharaon tournera en boucle dans le hall d’entrée de la salle de concert (dès 15h et jusqu’à 18h30). Réalisée par Guy Chaplain, la vidéo s’accompagne d’une musique de Dominique Lemaître.

Au Clos des fée, Dominique Lemaître n’est pas un inconnu pour y avoir effectué une longue résidence d’artiste, d’octobre 2022 à mai 2023, achevée par l’enregistrement d’un CD. Compositeur prolifique, Dominique Lemaître possède à son actif plus de 138 partitions éditées et 12 CD monographiques. Identifié dans le secteur musical, le musicien a reçu des commandes aussi bien de l’État que de Radio France, de l’Union Européenne, de festivals ou d’orchestres.

