Le secret des Malestroit Escape game au château d’Oudon Château d’Oudon Oudon

Le secret des Malestroit Escape game au château d'Oudon

Château d'Oudon, 11 Rue du Pont-Levis, Oudon, Loire-Atlantique

Pendant les vacances de Noël, participez à une toute nouvelle aventure immersive ! En 1527, les héritiers du château d’Oudon s’enfuient précipitamment de leur demeure. Quels sombres mystères avaient-ils à cacher ?

Une expérience inédite et immersive au château d’Oudon !

Pour la première fois, il ne s’agit pas de visiter le château, mais de s’y infiltrer…

Du 19 décembre au 3 janvier, le château d’Oudon lance un escape game immersif inspiré de faits réels. 60 minutes, pas une de plus c’est le temps accordé aux joueurs, désormais Agents du roi, pour récolter les preuves des mauvais agissements des frères Malestroit.

Le défi sauver l’honneur de la Couronne.

Au sein d’un authentique monument historique, les Agents devront faire preuve d’une finesse d’esprit remarquable pour récolter et décoder les indices dissimulés dans les recoins du château.

L’enjeu est de taille pour sauver l’honneur de la Couronne entre mystères et secrets de famille, oserez-vous lever le voile sur cette affaire ?

Informations pratiques

Horaires les lundis, mardis, vendredis et samedis

2 séances par jour à 16h30 et 18h30

Durée 60 minutes de jeu (1h30 sur place, incluant briefing et débriefing)

Équipe 2 à 6 joueurs

Tarif 132€ par séance

Âge À partir de 12 ans

Accessibilité en raison de la présence d’escaliers dans la tour, l’activité n’est malheureusement pas adaptée aux personnes à mobilité réduite. .

Château d’Oudon 11 Rue du Pont-Levis Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 80 04 contact@ocapoudon.fr

English :

During the Christmas vacations, take part in a brand-new immersive adventure! In 1527, the heirs to Château d?Oudon made a hasty escape from their home. What dark mysteries did they have to hide?

