Le secret des mésanges | Avant-première Les Cinémas Actes Sud Arles vendredi 17 octobre 2025.

Le secret des mésanges | Avant-première

Vendredi 17 octobre 2025 Horaires de représentation de 18h30 à 20h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Rencontre avec le réalisateur Antoine Lanciaux en fin de projection.

À 18h en librairie signature du livre jeunesse (éd. Actes Sud) par Antoine Lanciaux et ouverture de l’exposition consacrée au film (galerie Jean-Paul Capitani).



Synopsis

Lorsque Lucie, 9 ans, arrive à Bectoile pour les vacances, elle n’a aucune idée des aventures qui l’attendent ! Sa mère Caro a grandi dans ce même village, qui est aussi le théâtre d’un secret de famille… Guidée par un couple de mésanges et avec l’aide de son nouvel ami Yann, Lucie est bien décidée à se plonger dans son histoire familiale. Des sous-sols d’un château en ruine à une vieille caravane oubliée à l’orée des bois, cette aventure les mènera de surprises insolites en fabuleuses découvertes !



Réalisation Antoine Lanciaux

Animation à partir de 6 ans .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Meet the director Antoine Lanciaux at the end of the screening.

German :

Treffen Sie den Regisseur Antoine Lanciaux am Ende der Vorführung.

Italiano :

Incontro con il regista Antoine Lanciaux al termine della proiezione.

Espanol :

Conozca al director Antoine Lanciaux al final de la proyección.

